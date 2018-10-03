Güven Hokna kimdir? Güven Hokna'nın biyografisi
Bir dönemin en çok izlenen televizyon dizilerinden Yaprak Dökümü'ndeki 'Hayriye' rolü ile hafızalara kazanan usta oyuncu Güven Hokna'nın kim olduğu merak konusu oldu. Kariyeri boyunca çok sayıda filmi dizi ve tiyatro oyununda rol alan Güven Hokna'nın biyografisi araştırılmaya devam ediyor Peki, Güven Hokna kimdir? İşte, usta oyuncu Güven Hokna hakkında merak edilen tüm detaylar...
Özellikle Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınan Güven Hokna, 1946 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.
Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan usta oyuncu, 1998 yılında Şener Şen ve Türkan Şoray'a birlikte İkinci Bahar dizisinde rol aldı. 2002 yılında "Zerda" dizisinde Yavuz Bingöl ve Ece Uslu ile birlikte rol alan Güven Hokna, bu dizide Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden birinin annesi rolünü oynadı.
2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan ve yayınlandığı dönem büyük ses getiren Yaprak Dökümü adlı dizide "Hayriye Tekin" karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında ekranlara geri dönen usta oyuncu, 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinde oynadı.
Usta oyuncu dizi ve tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. 1996 yılında Eşkıya 2007'de ise Ayak Altında filminde oyunculuk yapmıştır.
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