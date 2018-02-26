Günsel Ülkü kimdir? Ne iş yapmaktadır?

Günsel Ülkü Sosyetik Ev Kadınları programına damga vurmaya devam ediyor. Kanal D Ekranlarında hafta içi öğlen kuşağında yayımlanan Sosyetik Ev Kadınları, izleyenlerin dikkatini çekiyor. Günsel Ülkü başta olmak üzere cemiyet hayatının önde gelen isimlerininin yer aldığı programda, sosyetenin ünlü isimlerinin hayatı ekrana yansıyor. Peki, Günsel Ülkü kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen bazı detaylar
Günsel Ülkü, Sosyetik Ev Kadınları programına katılmadan önce muhabirimiz Hakan Gence ile röportaj gerçekleştirdi. İşte, Günsel Ülkü'nün kendi dilinden kendi hayatı;
Dedem Türkiye’nin en eski toprak sahiplerinden. Babam Yüksek Ziraat mühendisi. Boğaziçi Üniversitesi işletme bitirdim. Sorbonne’da Fransızca, Viyana Üniversitesi’nde Almanca öğrendim. İsviçre’de bir ilaç firmasının Ortadoğu, Afrika ve Avrupa sorumlusu oldum. Sonra moda sektörüne girmeye karar verdim. Londra’daki St. Martin’s School of Art’ta eğitim aldım. Ulus’ta mağazam var.
Sosyetenin içinde değişik bölümler var; bir kısım eşi sayesinde, bir kısım ailesinden sosyeteye girer. Bir de sosyetenin içinde yer aldığı cemiyet hayatındaki kadınlar var. İnsanların bildiği haliyle; lüks yaşayan kadınlar. İşte bizler cemiyet hayatı kadınlarıyız.
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