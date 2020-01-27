Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda’da- Gülşah Saraçoğlu’na ne olmuştu?

Gülşah Saraçoğlu Instagram hikayeleri bölümündesağlık problemleri sebebiyle Doya Doya Moda macerasına ara verdiğini duyurmuştu.



Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Kemal Doğulu da bu konuda “Bugün bir eksiğimiz var, arkadaşımız Gülşah Saraçoğlu bir sağlık sorunu nedeniyle bugün aramızda yok. Şifa diliyoruz, en kısa zamanda aramıza katılmasını bekliyoruz” diyerek açıklamada bulundu.