Gülizar'a böyle veda ettiler
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Ömer Berk Cankat’ın paylaştığı Gülizar dün akşam veda etti.
Veda yemeğinde buluşan ekip dizinin son bölümünü birlikte izledi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Farah Zeynep Abdullah altına; 'Böyle bir dizi yapmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz, biz çok sevdik, çok çalıştık, çok eğlendik... Başka hikayelerde buluşmak dileğiyle' mesajını yazdı.
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