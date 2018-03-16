Gülizar dizisinin yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor

Gülizar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 17 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Gülizar 9. bölümünde Murat ve Gülizar aşkı gün yüzüne çıkıyor, ortalık karışıyor! Gülizar ve Murat arasındaki yakınlaşmaya şahit olan Hayriye Hanım, olanlar karşısında çok sert bir tavır alıyor. Gülizar'a söylediği sözler onu derinden etkiliyor. Öte yandan Gülizar ve Murat aşkının bir şahiti de Veysel oluyor. Gördükleri karşısında büyük bir tepki veren Veysel ortalığı ayağa kaldırıyor. Gülizar yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Kanal D'de!





Murat'la Gülizar, Hayriye hanıma yakalanmanın şokunu yaşarlar. Gülizar, Hayriye'den hiç beklemediği bir tepki görür ve bütün aileyi karşısına alır. Suzan'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Gülizar, ailede onu gerçekten seven tek kişiyi de kaybeder ve Mine'nin ortaya çıkan sırrıyla birlikte iyice yıkılır.

Mine ise Murat’ı kaybetmiş olmanın verdiği hırsla Gülizar’a karşı daha çok bilenir ve harekete geçmekte gecikmez. Önce Teksoy ile daha sonra ise Kartal ile işbirliğine girerek Gülizar’ı yaralamanın yollarını arar.



Gülizar, Hayriye'nin kendisini zorlamasıyla aşkı ve ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi Kartal da Gülizar’ı aşkı ve müzik kariyeri arasında seçim yapmaya zorlar. Acaba Gülizar yıllardır özlemini kurduğu ailesi ve müziği mi; yoksa hayatında ilk kez tattığı aşkı mı seçecektir?