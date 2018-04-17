Göz dolduran stiller bu Ekranda!
Hadi itiraf edelim… Sevdiğimiz dizileri heyecanlı hikâyeleriyle olduğu kadar, oyuncuların stillerini takip etmek için de izliyoruz. İşte şıklıklarıyla takdirimizi kazanan oyuncuların tercih ettikleri adresler…
Kanal D’nin sevilen dizisi “İnsanlık Suçu”ndaki karakterler, stilleriyle de dikkat çekmeye başladı.
7 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Deniz Uğur’un canlandırdığı Emel karakterinin giydiği yeşil bluzu Çiğdem Akın imzalıydı.
Gizem Karaca’nın canlandırdığı Suna karakteri ise açık gri kabanı ve gömleğinin uyumu ile zamansız bir şıklık yakalamıştı. Suna’nın çok konuşulan kabanı Forever New (274.95 TL) , gömleği ise adL (129.90 TL) marka.
MELTEM HER ZAMAN ŞIK
Merakla takip edilen “Çocuklar Duymasın”ın 8 Nisan Pazar günü yayınlanan 35. bölümünde Pınar Altuğ’un oynadığı Meltem karakteri yine göz doldurdu. Meltem’in krem rengi kazağı Beyliss, payetli eteği ise Mels Design (Melda Aksu) imzalıydı.
ZERAFETİN DİĞER ADI: ASLI
Fırtınalı bir aşk hikâyesinin anlatıldığı “Siyah Beyaz Aşk” dizisinde Birce Akalay’ın canlandırdığı Aslı karakterinin zarif stili çok etkileyiciydi. Aslı, 25. bölümde Jaquette by Elvan Tığlıoğlu marka bir ceket giydi. Aslı’nın gözlükleri Turkuaz Optik, takıları Zeckie, ayakkabıları da Skechers (369 TL) imzalıydı.
Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre…
Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.
Android : http://knld.co/ekranda-a
IOS : http://knld.co/ekranda-ios
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