Goosebumps Canavar Firarda oyuncuları kimdir? Goosebumps konusu ve oyuncu kadrosu

Genel olarak animasyon üzerine kurgulanan Goosebumps Canavar Firarda oyuncuları arasında kimlerin yer aldığı internet üzerinden sorgulanıyor. Goosebumps Canavar Firarda filminin konusunda küçük bir kasabadan büyük bir şehre taşınan Zach Cooper, Hannah ile tanışır. Zach, Hannah'ın babasının çok satan Goosebumps serisinin yazarı olduğunu öğrenir. R. L. Stine'ın romanlarını ünlü yapan her şey gerçektir ve Stine kitaplarını kilitli tutarak okurlarını korur. Ancak Zach istemeden canavarları dışarı salar ve kaos başlar. Her şeyi eski haline getirmek Stine, Zach ve Hannah'a kalır.

GOOSEBUMPS CANAVAR FİRARDA OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin karakterleri ve oyuncuların isimleri şu şekilde;

Jack Black - R. L. Stine

Thomas Jacob Black ya da sahne adıyla Jack Black, 28 Ağustos 1969 tarihinde, Santa Monica, Kaliforniya, A.B.D.'de dünyaya geldi. Annesi Judith ve babası Thomas, Hubble Uzay Teleskopu'nun yapımında çalışmış olan başarılı uydu mühendisleriydi. Anne ve babasının henüz genç Jack 10 yaşındayken boşanmalarının üzerine Culver City, Kaliforniya'ya taşındı ve de burada babasıyla beraber yaşamaya başladı. Poseidon ve Crossroads adlı okullarda okuyan Black, liseyi bitirmesinin ardından Kaliforniya Üniversitesi'ne kayıt oldu, fakat oyunculuk kariyerine devam etmek için okulunu yarıda bıraktı. Oyunculuğa çok genç yaşlarda, T.V. için çekilen reklam filmleri ile başlayan Black, ilk olarak 1982 yılında, Activision adlı bilgisayar oyunları firmasının geliştirdiği Pitfall! adlı oyunun reklam çekimlerinde rol aldı. Jack Black'in oyunculuğu kariyer olarak seçmesi ise 1991 yılından sonra oldu. The Golden Palace ve Northern Exposure gibi prime time T.V. dizilerinde ve de Waterworld, The Cable Guy, Mars Attacks gibi pek çok sinema filminde ufak rollerde gözükmesinin ardından 2000 yılında vizyona giren ve de John Cusack'ın başrollerinde yer aldığı High Fidelity adlı komedi-dram tarzındaki filmde oynadığı Barry adlı müzik dükkanı çalışanı rolü, Black'e şöhretin kapılarını araladı.

2003 yılında gösterime giren ve de Jack Black'in senaryo yazımına yardım ettiği School of Rock (Rock Okulu), başarılı oyuncunun başrollerinde yer aldığı ilk sinema filmi oldu. Bu filmde canlandırdığı Dewey Finn karakteri ile MTV Film Ödülleri'nde En İyi Komedi Performansı ödülünü kazanan Black, 2005 yılında King Kong, 2006 yılında ise Nacho Libre adlı filmlerde başrolde yer aldı.

Kyle Gass ile beraber kurduğu müzik grubu Tenacious D'den yola çıkarak hazırladığı, senaryosunu ve de prodiksiyonunu kendisinin yaptığı Pick of Destiny, Black'in en başarılı filmlerinden birisi oldu. School of Rock'ta olduğu gibi bu filmdeki şarkıların da bir kısmını Kyle Gass ile beraber yazıp seslendiren başarılı oyuncu, 2006 yılında gösterime giren bu müzikal komedi filmde Ronnie James Dio ve Meat Loaf gibi efsanevi müzisyenlerle beraber çalışma fırsatını buldu. Sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirme işinde de çalışan Black, 2002 yılında Ice Age, 2004 yılında Shark Tale ve 2008 yılında Kung Fu Panda adlı sinema filmleri ve de 2000 yılından sonra piyasaya sürülmüş olan bir dizi bilgisayar oyununu seslendirdi.

Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliği ile de tanınan Jack Black, 1994 yılında arkadaşı Kyle Gass ile beraber kurduğu rock grubu Tenacious D. ile beraber müzik yapmaya devam etmektedir. Pick Of Destiny adlı sinema filminin de temelinde bulunan bu grupla beraber iki albüm çıkartan Black, ünlü bilgisayar oyunları Guitar Hero ve Rock Band'de de grubuyla beraber yer aldı.

2006 caz basisti Charlie Haden'in kızı Tanya Haden ile evlenen Black, bu evliliğinden Samuel ve Thomas adlı iki erkek çocuğuna sahiptir.

Dyan Minnette - Zach Cooper

Odeya Rush - Hannah

Ken Marino - Coach Carr

Kumail Nanjiani - Foreman

Halston Sage