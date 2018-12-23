Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
‘Beni Bırakma’ dizisinde Tarık karakterini canlandıran Emrah Akduman, aradığı aşkı rol arkadaşı Çağla Çukurova’da buldu.
Akduman, atv’de yayınlanan ‘Beni Bırakma’ dizisinde ‘Cansu’ karakterini canlandıran Çağla Çukurova ile 1 aydır aşk yaşıyor. İkili, geçtiğimiz gün Ankara’da bulunan bir alışveriş merkezinde dizinin takipçileri tarafından görüntülendi.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Akduman ve Çukurova çifti, AVM’yi hızla terk etti.
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