Gerçek adı Enes Meral olan Rapçi Mero kimdir ve kaç yaşındadır?
Sosyal medyada yayınladığı videolarla ün kazanan Rapçi Mero, çıkardığı şarkılarla genç bir hayran kitlesine kavuştu. Gerçek adı Enes Meral olan Mero, 'Olabilir' isimli parçası ile, rap dünyasında önemli bir çıkış yakaladı. Rapçi Mero'nun şarkılarıyla beraber, hayatı ve biyografisi de birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, gerçek adı Enes Meral olan Rapçi Mero kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
Mero lakaplı Enes Meral, son zamanlarda internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. Çıkardığı rap şarkılarıyla beğeni toplayan Rapçi Mero, 2018 yılının sonlarına doğru 'Baller Los' adlı tekli ile kariyerinde ilk adımı atmıştı. İşte, Rapçi Mero'nun hayatına ilişkin detaylar.
ENES MERAL KİMDİR?
Mero ya da Enes Meral, 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi. 2017 yılında İnstagram üzerinden yayımladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Mero, rap kariyerine başlamasının ardından bir müzik firmasıyla anlaşma imzalamış ve 2018 yılının sonlarına doğru 'Baller Los' isimle teklisini çıkarmıştır.
2019 Mart ayında ilk albümünü çıkaran Mero, bu albüme ise 'Ya Hero Ya Mero' ismini vermiştir. Hobby Hobby teklisini daha sonra piyasaya süren Mero, 2019 Haziran ayında Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile kısa sürede büyük çıkış yakaladı.
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