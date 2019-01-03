Gerçeğin Peşinde programı bitti mi, neden yok?
TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programının akıbeti merak konusu oldu. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Gerçeğin Peşinde programı TV8’in 3 Ocak tarihli yayın akışında yer almıyor. Peki, Gerçeğin Peşinde programı bitti mi, neden yok?
Tv8'in sevilen gündüz kuşağı programı Gerçeğin Peşinde’nin yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Sunuculuğunu Serap Paköz’ün üstlendiği Gerçeğin Peşinde iki sezonu aşkın süredir ekran macerasını sürdürüyordu. Daha önce yayın saati değiştirilen Gerçeğin Peşinde’nin final yaptığı iddia edilse de kanaldan bir açıklama yapılmadı. TV8’in bazı dizileri ve programlarına ise yılbaşı sonrası kısa bir ara verildi.
SERAP PAKÖZ KİMDİR?
Serap Paköz (d. 15 Haziran 1965, Ankara), Türk sunucu.
15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programı'nı hazırlayıp sunmuştur.29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmaktadır.
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