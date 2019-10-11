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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı

Gelinim Mutfakta yarışması 11 Ekim tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Haftanın beş günü çeyrek altın, final gününde ise bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Ekim Cuma günü yayınlanan 370. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Haftanın son gününde
Fatih Ürek, yarışma konusu ürünü istenilen şekilde hazırlamayan gelinleri sert bir şekilde uyarısını yaptı. Dilek, ilginç puanlama yapan kaynanası Fatma Hanıma serzenişlerde bulundu. Duygu, kaynanası Aysel Hanım’a tartıştıkları konuda sert bir tavır takındı. Gün sonunda ise çifte heyecan yaşandı. Gelinlerden biri 5 bilezik sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi Gelinim Mutfakta’ya veda etti.

KİM ELENDİ? 

Gelinim Mutfakta'nın 74. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Nur-Kıymet Çoban ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı.

Kayınvalidelerin haftalık puanları doğrultusunda son ikiye Duygu ve Dilek kaldı. İki isim arasından elenen gelin ise 50 puanla Duygu oldu. Haftanın birincisi olup 5 altın bileziği almaya hak kazanan isim ise 62 puan toplayan Elif oldu.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Puanlara göre elenmesi gereken ekip Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım'dı ancak bu anlarda şaşırtan bir açıklama geldi. Annesinin rahatsız olduğunu ve ameliyat olacağını açıklayan Kıymet, kendi isteğiyle gitmek istediğini dile getirdi. Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle Gelinim Mutfakta'dan elendi.

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