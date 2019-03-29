Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim
Gelinim Mutfakta'nın 29 Mart tarihli bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Kayınvalidelerden en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ederken; bir yarışmacı hem 'haftanın birincisi' unvanına sahip oldu hem de beş altın bileziği almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim
Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta 29 Mart Cuma günü yayınlanan 270. Bölümde haftanın finali yapıldı. Ivana Sert hafta finaline konuk oldu. Nazlı Hanım, geçmişi ile ilgili anlattığı bir konu sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Gülcan ve Burcu arasında pankart krizi çıktı. Beyza, kaynanası Nazlı Hanım'ın kendisi ile ilgili anlattıklarına tepki gösterdi ve gözyaşlarını tutamadı. Gün değerlendirmesi ardından haftanın kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim
BİRİNCİ KİM OLDU?
Gün sonuncusu Burcu oldu, Burcu’yu 10 puanla Beyza takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim ise 13 puanla Ezgi oldu. Gülcan günü ikinci olarak tamamladı. Haftalık değerlendirmesi sonunda yarışmaya veda eden isim 48 puanla Beyza ve kayınvalidesi Nazlı Hanım oldu. Haftanın birincisi ise 71 puanla Gülcan oldu ve 5 bileziği almaya hak kazandı. Ezgi ve Burcu ise 54 puan aldı.
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