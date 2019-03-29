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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim

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Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim

Gelinim Mutfakta'nın 29 Mart tarihli bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Kayınvalidelerden en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ederken; bir yarışmacı hem 'haftanın birincisi' unvanına sahip oldu hem de beş altın bileziği almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim

Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta 29 Mart Cuma günü yayınlanan 270. Bölümde haftanın finali yapıldı. Ivana Sert hafta finaline konuk oldu.  Nazlı Hanım, geçmişi ile ilgili anlattığı bir konu sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Gülcan ve Burcu arasında pankart krizi çıktı. Beyza, kaynanası Nazlı Hanım'ın kendisi ile ilgili anlattıklarına tepki gösterdi ve gözyaşlarını tutamadı. Gün değerlendirmesi ardından haftanın kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın birincisi olan isim

BİRİNCİ KİM OLDU?

Gün sonuncusu Burcu oldu, Burcu’yu 10 puanla Beyza takip etti. Gün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim ise 13 puanla Ezgi oldu. Gülcan günü ikinci olarak tamamladı. Haftalık değerlendirmesi sonunda yarışmaya veda eden isim 48 puanla Beyza ve kayınvalidesi Nazlı Hanım oldu. Haftanın birincisi ise 71 puanla Gülcan oldu ve 5 bileziği almaya hak kazandı. Ezgi ve Burcu ise 54 puan aldı.

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