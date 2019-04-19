Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi olan gelin kim?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta bir haftayı daha geride bıraktı. Haftanın finalinde bir gelin- kaynana ekibi yarışmaya veda ederken; bir gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi olan gelin kim?
Gelinim Mutfakta’nın 19 Nisan tarihli bölümünde final heyecanı yaşandı. Gelinler ve kaynanalar hafta finalinin heyecanını Saba Tümer'le attı. Gülcan, Güngör ile yakınlaşan kaynanası Besime Hanıma tepki gösterdi. Sonrasında Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım’a, Besime Hanımın kendisine hediye ettiği nazarlığı vererek nispet yaptı. Gün sonunda hem 285. Bölümün hem de haftanın birincisi belli oldu. Öte yandan gelinlerden biri Gelinim Mutfakta’da macerasını tamamladı. Peki, yarışmadan hangi gelin elendi? Hangi gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 285. Bölümünde Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ağlayan pasta” ile yarıştılar!
PUAN DURUMU
Meltem 9 puanla gün sonuncusu oldu, Meltem’i 10 puanla Gülcan takip etti. 14 puan toplayan Güngör birinci oldu, 13 puanın sahibi Ezgi ise günü ikincilikle tamamladı.
Haftalık değerlendirme sonunda; Son ikiye Meltem ve Güngör kaldı. Toplamda 45 puan alan Meltem elenen isim oldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Ezgi oldu. Böylece Ezgi, bileziklerini 55’e tamamladı.
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