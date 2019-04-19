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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi olan gelin kim?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi olan gelin kim?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta bir haftayı daha geride bıraktı. Haftanın finalinde bir gelin- kaynana ekibi yarışmaya veda ederken; bir gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi olan gelin kim?

Gelinim Mutfakta’nın 19 Nisan tarihli bölümünde final heyecanı yaşandı. Gelinler ve kaynanalar hafta finalinin heyecanını Saba Tümer'le attı. Gülcan, Güngör ile yakınlaşan kaynanası Besime Hanıma tepki gösterdi. Sonrasında Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım’a, Besime Hanımın kendisine hediye ettiği nazarlığı vererek nispet yaptı. Gün sonunda hem 285. Bölümün hem de haftanın birincisi belli oldu. Öte yandan gelinlerden biri Gelinim Mutfakta’da macerasını tamamladı. Peki, yarışmadan hangi gelin elendi? Hangi gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 285. Bölümünde Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ağlayan pasta” ile yarıştılar!

PUAN DURUMU

Meltem 9 puanla gün sonuncusu oldu, Meltem’i 10 puanla Gülcan takip etti. 14 puan toplayan Güngör birinci oldu, 13 puanın sahibi Ezgi ise günü ikincilikle tamamladı.

Haftalık değerlendirme sonunda; Son ikiye Meltem ve Güngör kaldı. Toplamda 45 puan alan Meltem elenen isim oldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Ezgi oldu. Böylece Ezgi, bileziklerini 55’e tamamladı.

 

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