Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Rekabet dozunun her zamankinden daha yüksek olduğu Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde sert rüzgarlar esti. Gün sonunda bir gelin- kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 3 Nisan 2019'da yayınlanan 295. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Gelin Tatlısı" ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta 295. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altının sahibi 17 puanla Gülcan oldu.
Haftanın toplamında da yüzü gülen isim Gülcan oldu, iddialı yarışmacı bileziklerini 33’e tamamladı Gelinim Mutfakta’dan elen isimler ise Fadime-Aysel Ütaç oldu.
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