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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.02.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 8 Şubat Cuma günü yayınlanan 235. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde bir eşitlik yaşandı. Çeyrek altın kazanan isim kura çekilişiyle belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 47. Haftayı 8 Şubat tarihli bölümüyle tamamladı. Haftanın finalinde; Gülcan'a karşı hırs yapan Ezgi, yarışmadan ayrılıncaya kadar bütün bilezikleri alacağı iddiasında bulundu. Gülcan'ın kayınpederinden gelen mesaj ortalığı yine karıştırdı. Besime Hanım'ın gelinini her koşulda savunması ve el üstünde tutması diğer gelinleri ve kayınvalideleri çileden çıkarttı. Puanların açıklandığı sırada Ezgi fenalaşınca stüdyoda panik yaşandı. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde hangi gelin birinci oldu ve yarışmaya hangi gelin veda etti?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Şubat 2019'da yayınlanan 235. Bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "çikolata soslu çaylı kek" ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Kübra sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 12 puan alan Ezgi 3’üncü oldu. Gün birinciliğini ise 14 puanla Sina ve Gülcan paylaştı. Kura çekilişi sonunda Gülcan, çeyrek altını kazandı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Ezgi ve Kübra son ikiye kaldı. Kübra ve kayınvalidesi Nurten Baysal, 47 puanla yarışmaya veda etti. 73 puan toplayan Sina, 5 altın bileziğin sahibi oldu. 68 puan alan Gülcan haftayı ikincilikle tamamladı.

 

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