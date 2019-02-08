Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 8 Şubat Cuma günü yayınlanan 235. Bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Seslerin zaman zaman yükseldiği Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde bir eşitlik yaşandı. Çeyrek altın kazanan isim kura çekilişiyle belirlendi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 47. Haftayı 8 Şubat tarihli bölümüyle tamamladı. Haftanın finalinde; Gülcan'a karşı hırs yapan Ezgi, yarışmadan ayrılıncaya kadar bütün bilezikleri alacağı iddiasında bulundu. Gülcan'ın kayınpederinden gelen mesaj ortalığı yine karıştırdı. Besime Hanım'ın gelinini her koşulda savunması ve el üstünde tutması diğer gelinleri ve kayınvalideleri çileden çıkarttı. Puanların açıklandığı sırada Ezgi fenalaşınca stüdyoda panik yaşandı. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde hangi gelin birinci oldu ve yarışmaya hangi gelin veda etti?
Gelinim Mutfakta'nın 8 Şubat 2019'da yayınlanan 235. Bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "çikolata soslu çaylı kek" ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Kübra sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 12 puan alan Ezgi 3’üncü oldu. Gün birinciliğini ise 14 puanla Sina ve Gülcan paylaştı. Kura çekilişi sonunda Gülcan, çeyrek altını kazandı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Ezgi ve Kübra son ikiye kaldı. Kübra ve kayınvalidesi Nurten Baysal, 47 puanla yarışmaya veda etti. 73 puan toplayan Sina, 5 altın bileziğin sahibi oldu. 68 puan alan Gülcan haftayı ikincilikle tamamladı.
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