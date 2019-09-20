Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Kanal D ekranlarının eğlenceli yarışma programı Gelinim Mutfakta ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri her hafta olduğu gibi bu haftanın son gününde de tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 20 Eylül 2019'da yayınlanan 355. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri “mısır unu tatlısı” ile yarıştılar. Haftanın finalini tatlı tarifiyle yapan gelinler, kayınvalidelerden sert yorumlar ve düşük puanlar aldı. Özellikle Fatma Hanım’ın puanları gelinleri kızdırdı, gelini dışında tüm yarışmacılara 1 puan veren Fatma Hanım, “şurada 2,3,4 puan alacak tatlı yok” dedi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi, haftanın birincisi hangi gelin oldu?
Gün sonuncusu 4 puanla Hilal oldu, Hilal'i 7 puanla Eli takip etti. Çeyrek altın ise 17 puanın sahibi Dilek'e gitti, Kıymet 8 puanla günü ikinci tamamladı.
Haftanın toplam puanlarının neticesinde haftanın en düşük puanlarını alan iki gelini Hilal ve Dilek oldu. Yarışmadan elenen gelin kaynana Nur-Kıymet Çoban ikilisi oldu. Beş altın bilezik alıp yüzü gülen yarışmacı ise Elif oldu.
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