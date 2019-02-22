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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.02.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’dan bugün (22 Şubat) kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta’dan bugün (22 Şubat) kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 22 Şubat Cuma günü yayınlanan 245. Bölümüyle haftanın finalini yaptı. Haftanın finalinde gelinlerden biri 5 altın bilezik mutluluğu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? 5 altın bilezik kime gitti? İşte, Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananların kısa bir özeti

Gelinim Mutfakta 49. Haftayı tamamladı. Her gün çeyrek altın, cuma günleri ise 5 altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta'nın haftanın finali bölümüne gelinlerin kaynanalara sürprizi damga vurdu. Nispet şeklinde yapılan sürpriz eğlenceli anlara sahne oldu. Sürpriz konuğun söylediği Kaynana Roman havası stüdyoda bol göbekli bir hafta finali yaşattı. Keyifli geçen dakikalar ardından ise eleme nedeniyle hüzünlü dakikalar yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Haftanın kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Şubat 2019'da yayınlanan 245. Bölümünde Besime-Gülcan, Dilek-Bircan, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "tahinli brownie" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puanla Nergis sonuncu oldu, Nergis’i 11 puanla Gülcan takip etti. Günün en yüksek puanını alan Ezgi çeyrek altının sahibi oldu. Bircan 12 puanla ikincilik elde etti. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Bircan ve Ezgi son ikiye kaldı. Bircan ve kayınvalidesi Dilek, 46 puanla yarışmaya veda etti. 69 puan toplayan Nergis, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

 

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