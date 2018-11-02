Gelinim Mutfakta son bölümde (2 Kasım) kim elendi? İşte gün ve haftanın birincisi
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 165. bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Hafta toplamında en az puanları Betül-Gül Polat ve Cemile-Aleyna Kalkar çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın otuz üçüncü hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bir hafta daha geride kaldı. Gelinim Mutfakta’da hafta sonu finalinde kazanılan 5 altın bileziğin yanında, gün birincileri de 1 adet çeyrek altınla ödüllendiriliyor. Peki, bugün gün birincisi kim oldu, haftalık değerlendirme sonunda hangi gelin-kaynana yarışmaya veda etti? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın finali bölümünde yaşananların kısa bir özeti
Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise oyladığı Gelinim Mutfakta yarışması 165. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın finalinde geleneksel bir tatlı olan kalburabastı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün konusu ise bu kez güzellik yarışı oldu. Doğal yollardan güzelleşmenin tüyolarını vermeye çalışan Reyhan Hanım’ın sözleri ve kayınvalidelere uyguladığı maske eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Gün sonunda bir gelin 5 bileziğin sahibi olurken; hafta boyu en az puanı toplayan gelin-kaynana yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi?
Günün sonuncusu 8 puanla Aleyna, birincisi ise 12 puanla Ezgi oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Aleyna ve Betül eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Aleyna ve kayınvalidesi Cemile Hanım, 51 puanla yarışmaya veda etti. 66 puan toplayanı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son 3 haftanın galibi olan Özüm'ün 6 çeyrek, 15 bileziği var.
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