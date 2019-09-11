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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte 11 Eylül tarihli puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte 11 Eylül tarihli puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışması 11 Eylül tarihli bölümüyle bir haftayı daha ortaladı. Haftanın finaline doğru heyecan dozunun arttığı Gelinim Mutfakta'da gelinlerden biri çeyrek altınlarına yenisini ekledi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?İşte 11 Eylül tarihli puan durumu...

Gelinim Mutfakta 11 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 348. bölümündeFiliz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırdı. Reyhan Hanım ise kendisinin Türkan Şoray'a benzetilmesine karşılık Filiz Hanım'ın kıskandığını vurgulayınca ortalık karıştı. Suzan Hanım'ın gelinine karşı koyduğu kurak Fatih Ürek tarafından tepki aldı. Gün değerlendirmesi ardından Gelinim Mutfakta’nın 11 Eylül tarihli birincisi ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Eylül 2019'da yayınlanan 348. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri "kaymaklı bulgur pilavı" ile yarıştılar!

Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 8 puanla Ezgi oldu. Ezgi'yi 9 puanla Hilal takip etti. 20 puan toplayan Hatice gün birincisi oldu. Elif, 10 puanla günü ikinci tamamladı.

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