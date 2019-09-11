Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte 11 Eylül tarihli puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışması 11 Eylül tarihli bölümüyle bir haftayı daha ortaladı. Haftanın finaline doğru heyecan dozunun arttığı Gelinim Mutfakta'da gelinlerden biri çeyrek altınlarına yenisini ekledi. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?İşte 11 Eylül tarihli puan durumu...
Gelinim Mutfakta 11 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 348. bölümündeFiliz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırdı. Reyhan Hanım ise kendisinin Türkan Şoray'a benzetilmesine karşılık Filiz Hanım'ın kıskandığını vurgulayınca ortalık karıştı. Suzan Hanım'ın gelinine karşı koyduğu kurak Fatih Ürek tarafından tepki aldı. Gün değerlendirmesi ardından Gelinim Mutfakta’nın 11 Eylül tarihli birincisi ortaya çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 11 Eylül 2019'da yayınlanan 348. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri "kaymaklı bulgur pilavı" ile yarıştılar!
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 8 puanla Ezgi oldu. Ezgi'yi 9 puanla Hilal takip etti. 20 puan toplayan Hatice gün birincisi oldu. Elif, 10 puanla günü ikinci tamamladı.
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