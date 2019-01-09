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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.01.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 9 Ocak puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 9 Ocak puan durumu

Gelinim Mutfakta 9 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Songül Hanım ve Nilgün Hanım arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Yaşanan kısa süreli panik ardından puanlama sonuçları açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 43. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Yağnur ve Rümeysa arasındaki kriz nedeniyle tansiyon iyice yükseldi. Öte yandan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım arasında tartışma çıktı. Ezgi kayınvalidesi Reyhan Hanım'ın diğer gelinleri desteklediğini düşündüğünü söyledi ve tartışma yaşandı.

NİLGÜN HANIM'A NE OLDU?

Nilgün Hanım puanlama esnasında stüdyoya gelirken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Nilgün Hanım, puanlama için stüdyoya gelirken görülmez kaza geçirdi ve merdivenlerden düştü. Kayınvalidesini gören Yağnur, gözyaşlarını tutamadı ve Nilgün Hanım'a üzülerek sarıldı. Stüdyoda herkesi endişelendiren olay sonrası iyi olduğunu söyleyen Nilgün Hanım, Gelinim Mutfakta ekibinin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini belirtti. Ancak gün birincisini belirlenmeden önce yapılan gün kritiklerinde Fatih Ürek, Nilgün Hanım'ın iyi olmadığını fark etti ve müdahale edilmesi için Nilgün Hanım'ın dışarıya çıkarılmasına ön ayak oldu!

PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 213. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Songül-Sina Malatya ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “fırında nohutlu mercimekli tavuk " ile yarıştılar. Gün sonunda Sina 9 puanla gün sonuncusu oldu, Sina’yı 12 puanla Yağnur izledi. Günün en başarılı ismi ise 15 puanla Rümeysa oldu, 14 puan alan Ezgi 1 puanla çeyrek altını kaçırdı.

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