Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 9 Ocak puan durumu
Gelinim Mutfakta 9 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle haftayı ortaladı. Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Songül Hanım ve Nilgün Hanım arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Yaşanan kısa süreli panik ardından puanlama sonuçları açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 43. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Yağnur ve Rümeysa arasındaki kriz nedeniyle tansiyon iyice yükseldi. Öte yandan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım arasında tartışma çıktı. Ezgi kayınvalidesi Reyhan Hanım'ın diğer gelinleri desteklediğini düşündüğünü söyledi ve tartışma yaşandı.
NİLGÜN HANIM'A NE OLDU?
Nilgün Hanım puanlama esnasında stüdyoya gelirken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Nilgün Hanım, puanlama için stüdyoya gelirken görülmez kaza geçirdi ve merdivenlerden düştü. Kayınvalidesini gören Yağnur, gözyaşlarını tutamadı ve Nilgün Hanım'a üzülerek sarıldı. Stüdyoda herkesi endişelendiren olay sonrası iyi olduğunu söyleyen Nilgün Hanım, Gelinim Mutfakta ekibinin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini belirtti. Ancak gün birincisini belirlenmeden önce yapılan gün kritiklerinde Fatih Ürek, Nilgün Hanım'ın iyi olmadığını fark etti ve müdahale edilmesi için Nilgün Hanım'ın dışarıya çıkarılmasına ön ayak oldu!
PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'nın 213. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Songül-Sina Malatya ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “fırında nohutlu mercimekli tavuk " ile yarıştılar. Gün sonunda Sina 9 puanla gün sonuncusu oldu, Sina’yı 12 puanla Yağnur izledi. Günün en başarılı ismi ise 15 puanla Rümeysa oldu, 14 puan alan Ezgi 1 puanla çeyrek altını kaçırdı.
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