Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? 24 Aralık puan durumu
Gelinim Mutfakta 41. haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı isimlerin mücadelelerine devam ettiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gelinler arasındaki gerginlik iyice tırmandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 24 Aralık Pazartesi günü 201. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk gününde Yağnur ve Cansu arasındaki kriz diğer gelinlere de sıçradı. Elif’in kayınvalidesi tarafından yönlendirildiğini ifade eden Cansu, kayınvalidesi Sevgül Hanım’ın Elif’e bir puan vermesini istedi. Yapmadığı şeylerin yapılmış gibi gösterildiğin ifade eden Rümeysa ile Yağnur arasındaki tartışma gün sonu değerlendirmesine de konu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "çoban köfte nasıl yapılır?" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 9 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağmur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 13 puan alan Elif oldu. 12 puan toplayan Cansu çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.
GEÇEN HAFTA NEDEN ELEME OLMADI?
21 Aralık tarihli 200. bölümde 73 puan alan Elif, haftanın birincisi olarak 5 bileziği almaya hak kazandı. Sıra elenecek isme geldiğinde ise büyük bir sürpriz yaşandı. Program sunucusu Fatih Ürek, 200. bölüm hatırına eleme olmayacağını söyledi. Böylece 50 puan toplayan Rümeysa, elenmekten son anda kurtuldu.
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