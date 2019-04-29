Gelinim Mutfakta’da gün birincisi (29 Nisan) kim oldu? İşte son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bir haftanın açılışını yaptı. Gelinim Mutfakta'ya 59. Hafta Fadime Ütaç ve gelini Aysel Ütaç katıldı. Peki, yeni yarışmacılar dengeleri nasıl değiştirdi, gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 30 Nisan Salı günü 292. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatih Ürek, haftanın ilk gününde yanlış puanlama yaptığını düşündüğü kayınvalideye dikkat uyarısında bulundu. Güngör, hedeflediği altın miktarı üzerinden eleştiri aldı. Ezgi, Reyhan Hanıma çay götüren Güngör'ü Besime Hanımdan sonra, kaynanasına oynamakla suçladı. Gülcan ve Besime Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar bu bölümde de esmeye devam etti. Peki, gün sonunda kazanan gelin hangisi oldu?
Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. 7 puanın sahibi Aysel, sonuncu oldu. Aysel’i 9 puan alan Güngör takip etti. 17 puan alan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı. Böylece Ezgi 44’üncü çeyrek altınını aldı. Gülcan ise 14 puanla günü ikinci tamamladı.
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