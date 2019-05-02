Gelinim Mutfakta'da gün birincisi (2 Mayıs) kim oldu? Son bölümde yaşananlar
Gelinim Mutfakta yarışması bugün haftanın dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılarını altına boğan Gelinim Mutfakta’nın 294. Bölümünde gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı, böylece haftanın finalinden önce avantaj sağlamış oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde ipler yine gerildi. Gülcan, herkesin kendisini kıskandığını ifade etti. Gelinler ve kayınvalideler arasında ipler gerildi. Besime Hanım geçmişini sorguladı, Güngör haklarının yendiğini iddia etti. Gün değerlendirmesi ardından puanlama durumu netlik kazandı.
Gelinim Mutfakta'nın 294. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "balkabağı sarması" tarifi ile yarıştılar.
Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel’i 11 puanla Güngör takip etti. 16 puanın sahibi Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı, Ezgi ise 15 puanla günü ikinci tamamladı.
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