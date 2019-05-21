Diskalifiyeden döndü... Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Ezgi ve Gülcan arasında yaşananlar şok etkisi yarattı. Yarışmacıların altınla ödüllendirildiği Gelinim Mutfakta’nın iddialı yarışmacıları Gülcan ve Ezgi arasında sesler yükseldi. Ezgi, diskalifiyeden döndü. Fatih Ürek iki gelini de bağırarak susturmaya çalıştı. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 307. bölüm fragmanına Fatih Ürek'in diskalifiye sözleri damga vurdu. Yarışmanın en fazla altın biriktiren isimleri Ezgi ve Gülcan arasında ipler koptu, duruma Fatih Ürek müdahale etti. Gün sonu değerlendirmesinde Ezgi ve Gülcan arasında büyük kavga çıktı. Gülcan, Ezgi'yi kendisini kıskanmakla suçluyor. Ezgi ise, yaşadığı tartışma sonrasında diskalifiye olmayı umursamadan Gülcan ile kavga etmeye devam etti. Mutfakta yükselen sesler üzerine Fatih Ürek iki gelini de bağırarak susturmaya çalıştı. Tansiyonun yükseldiği anlar ardından gün birincisi belli oldu.
Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda; 6 puanla Güngör gün sonuncusu oldu, Güngör’ü 13 puanla Gülcan takip etti. 16 puanın sahibi Ezgi çeyrek altının sahibi oldu. 15 puan toplayan Vahideh günü ikincilikle tamamladı.
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