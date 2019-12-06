Gelinim Mutfakta'nın 82. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Ayten-Yağmur Öz ve Hülya-Aydan Topçu çiftinden birisi kazandı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Aydan gün birincisi oldu. Peki, haftalık değerlendirme sonucunda ne oldu? Gelinim Mutfakta'da 82. Hafta (6 Aralık 2019) kim elendi? Duygu mu - Elif mi elendi?

Hafta toplamında en düşük puanları Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Hülya-Aydan Topçu aldı. Gelinim Mutfakta'nın 82. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Bu haftaki sonuç gözleri doldurdu. Gelinim Mutfakta'dan elenen isim uzun süredir yarışmada olan Duygu ve kayınvalidesi oldu.