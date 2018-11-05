Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanında Cansu göründü...
Gelinim Mutfakta 166. bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önceden elenenlere geri dönme şansı tanıyan Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanına Cansu’nun görüntüleri damga vurdu. Yarışmanın sivri dilli isimlerinden olan Cansu, kısa bir süre önce doğum yapmıştı. İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölümünden ilk görüntüler ve geçtiğimiz haftanın finalinde yaşananlar
Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yarışmadan doğuma giden Cansu ve kaynanası Sevgül Hanım programa geri dönüyor! Yarışmacılar haftanın ilk günü bir sürpriz ile karşılaşıyorlar. Cansu ve Sevgül Hanım yarışmaya tekrar katılıyor. Reyhan Hanım ve Ezgi bu sürprize biraz bozuluyorlar. Çiftler arasındaki tatlı atışmalar ise, kaldığı yerden devam ediyor.
GEÇEN HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 165. bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti!
Hafta toplamında en az puanları Betül-Gül Polat ve Cemile-Aleyna Kalkar çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın otuzüçüncü hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Yarışmanın iddialı isimleri Aleyna ve kayınvalidesi Cemile Hanım, 51 puanla yarışmaya veda etti. 66 puan toplayanı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son 3 haftanın galibi olan Özüm'ün 6 çeyrek, 15 bileziği var.
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