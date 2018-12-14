Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? İşte puan durumu
Gelinim Mutfakta 195. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın 14 Aralık tarihli bölümünde bir veda yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte, elenen isim ve puan durumu
Gelinim Mutfakta 39. haftanın son bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın başında yeni yarışmacıların dahil olduğu, cuma günleri ise vedaların yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın 195. bölümünde hüzün ve sevinç bir aradaydı. Haftanın finalinde tüm günlerin oyları toplandı, hem birinci hem de veda edecek isim belirlendi.
Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "supangle" tarifiyle haftanın finalini yaptı.
Emel 6 puanla gün sonuncusu, 17 puan toplayan Elif ise gün birincisi oldu. Tüm puanlar toplandıktan sonra haftanın birincisi Elif oldu. 69 puan toplayan Elif, 5 bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Emel ve Rümeysa kaldı. Hafta boyunca 53 puan toplayan Emel, yarışmaya veda etti.
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