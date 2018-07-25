Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Yeni bölümde neler olacak?
Gelinim Mutfakta yarışması yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yaz sezonunda da ekran macerasını iddialı bir şekilde sürdüren Gelinim Mutfakta’da haftanın finali yaklaştıkça tansiyon yükseliyor. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Yeni bölümde neler olacak?
Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümünde yine hem eğlenceli hem de tartışmaları anlar yaşandı. Haftanın ikinci gününde Nurten-Özlem Argün, Fatma-Emine Karul, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Hellimli Sebze Burger” için yarıştılar. Kayınvalidelerin oylamasıyla günün birincisi ve sonuncusu belli oldu. En yüksek oyu alan isim, altınlara bir adım daha yaklaştı. Günün sonuncusu 7 puanla Ezgi olurken; 14 puan alan Emine günün 1’incisi ilan edildi.
Gelinim Mutfakta yeni bölümünde ise puanlama sonrasında çok öfkelenen Özlem sinirlerine hakim olamıyor. Ezgi, kendisinin üzerine gelen diğer yarışmacılara sesini yükseltiyor. Peki, Özlem'i sinir krizine sokan olay ne? İşte yeni bölümden ilk kareler!
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