Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde tartışmaların ve sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Şebnem'in görümcesi Özlem'e sitem dolu bir mesaj gönderdi. Özlem’in yemek yapamadığını iddia ettiği Şebnem’i duygu sömürüsüyle suçlaması tansiyon yükseltti. Nurten Hanım'ın adına gelen çiçek ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tüm bu gelişmelerin ardından ise günün birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta 86. bölümde Nurten-Özlem Argün, Çiğdem-Elif Akçam, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Suzan Tekin-Şebnem Karataş çiftleri “fırında sebzeli karnıyarık” yemeği ile yarıştılar. Günün en düşük puanını Şebnem alırken; günün birincisi 15 puanla ikinci kez Elif Akçam oldu.

SÜRPRİZ TELEFON

Şebnem'in görümcesi Özlem'e sitem dolu bir mesaj gönderdi! Özlem'in, Şebnem'e taktığı melek kanatlarına takan görümce programa video mesaj yolladı! Şebnem'i öven mesajından sonra Özlem'e yüklenmeye başladı! Görümcenin gönderdiği mesajda "Özlem'e bir-iki çift sözüm olacak! Melek kanadı takarak, melek olunmaz Özlem'cim! Şebnem'e taktığın melek kanadını bence kendine takmalısın! En azından o melek kanadı sayesinde -belki- kaynanan Nurten Hanımla arandaki bağlar biraz daha güçlenir! Şebnem'in üzerine neden bu kadar gittiğini biliyoruz! Kıskançlığın hiç lüzumu yok bence!" diye cümleler olunca Özlem ve Nurten Hanım sert cevaplar verdiler.

ÇİÇEK ELEŞTİRİSİ

Nurten Hanım, önceki bölümlerd

,,,Şebnem'e gelen çiçek demetini küçük bulup eleştirmişti. Daha büyük bir çiçek demeti göndermesini, hatta kırmızı güllerden oluşan bir demet olması gerektiğini söylemişti. Nurten Hanım, bu yüzden Şebnem'e gelen çiçeklere burun kıvırmıştı. Şimdi kendisi küçük çiçek demetinin içine düştü. İlk eleştiriyi de kendisi yaptı. "O çiçeği oğlum bana yolladıysa yandı!" diyerek ilk tepkisini verdi. Özlem bu tepki üzerine "Affına sığınarak söylüyorum, belki bütçesi buna yetti!" diye kaynanasına sitem etti. Cansu da araya girerek Nurten Hanımı kızdıran bir yorum yaptı. Nurten Hanım, Cansu'nun söylediği "Ben anlamıyorum! 18 tane bilezik almış, onun da o çiçek gözüne batmış! Sen zaten çelişip, çelişip duruyorsun! Çiçeği bir seviyorsun, bir sevmiyorsun!"cümlelerine "O bileziklerin yerleri var be güzelim! Öyle her şeye bozduramayız!" diye sert yanıtlar vermeye başladı! Fatih Ürek'in ise, bu olay üzerine esprili yorumu herkesi çok güldürdü!

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