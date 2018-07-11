Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte son bölümde yaşananlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
11.07.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte son bölümde yaşananlar

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Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle yeni saatinde kaldığı yerden devam ediyor. Eğlenceli anların ve atışmaların eksik olmadığı Gelinim Mutfakta, dün 87. bölümüyle ekranlardaydı. Son bölümde gelinler, fırında sebzeli karnıyarık yarıştı. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? İşte son bölümde yaşananlar!

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde tartışmaların ve sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Şebnem'in görümcesi Özlem'e sitem dolu bir mesaj gönderdi. Özlem’in yemek yapamadığını iddia ettiği Şebnem’i duygu sömürüsüyle suçlaması tansiyon yükseltti. Nurten Hanım'ın adına gelen çiçek ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tüm bu gelişmelerin ardından ise günün birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta 86. bölümde Nurten-Özlem Argün, Çiğdem-Elif Akçam, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Suzan Tekin-Şebnem Karataş çiftleri “fırında sebzeli karnıyarık” yemeği ile yarıştılar. Günün en düşük puanını Şebnem alırken; günün birincisi 15 puanla ikinci kez Elif Akçam oldu.

SÜRPRİZ TELEFON

Şebnem'in görümcesi Özlem'e sitem dolu bir mesaj gönderdi! Özlem'in, Şebnem'e taktığı melek kanatlarına takan görümce programa video mesaj yolladı! Şebnem'i öven mesajından sonra Özlem'e yüklenmeye başladı! Görümcenin gönderdiği mesajda "Özlem'e bir-iki çift sözüm olacak! Melek kanadı takarak, melek olunmaz Özlem'cim! Şebnem'e taktığın melek kanadını bence kendine takmalısın! En azından o melek kanadı sayesinde -belki- kaynanan Nurten Hanımla arandaki bağlar biraz daha güçlenir! Şebnem'in üzerine neden bu kadar gittiğini biliyoruz! Kıskançlığın hiç lüzumu yok bence!" diye cümleler olunca Özlem ve Nurten Hanım sert cevaplar verdiler.

ÇİÇEK ELEŞTİRİSİ

Nurten Hanım, önceki bölümlerd

,,,Şebnem'e gelen çiçek demetini küçük bulup eleştirmişti. Daha büyük bir çiçek demeti göndermesini, hatta kırmızı güllerden oluşan bir demet olması gerektiğini söylemişti. Nurten Hanım, bu yüzden Şebnem'e gelen çiçeklere burun kıvırmıştı. Şimdi kendisi küçük çiçek demetinin içine düştü. İlk eleştiriyi de kendisi yaptı. "O çiçeği oğlum bana yolladıysa yandı!" diyerek ilk tepkisini verdi. Özlem bu tepki üzerine "Affına sığınarak söylüyorum, belki bütçesi buna yetti!" diye kaynanasına sitem etti. Cansu da araya girerek Nurten Hanımı kızdıran bir yorum yaptı. Nurten Hanım, Cansu'nun söylediği "Ben anlamıyorum! 18 tane bilezik almış, onun da o çiçek gözüne batmış! Sen zaten çelişip, çelişip duruyorsun! Çiçeği bir seviyorsun, bir sevmiyorsun!"cümlelerine "O bileziklerin yerleri var be güzelim! Öyle her şeye bozduramayız!" diye sert yanıtlar vermeye başladı! Fatih Ürek'in ise, bu olay üzerine esprili yorumu herkesi çok güldürdü!

 

Sizce Bodrum nerededir? | Sarı Mikrofon

Sizce Bodrum nerededir? | Sarı Mikrofon
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