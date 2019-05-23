Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Gülcan elenecek mi?
Gelinim Mutfakta 23 Mayıs Perşembe günü 309. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gün birincisinin belli olduğu son bölümün hemen ardından 24 Mayıs tarihli Gelinim Mutfakta haftanın finali fragmanı yayınlandı. Final fragmanına Gülcan'ın gözyaşları ve Fatih Ürek'in açıklaması damga vurdu. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim birinci oldu? Gülcan elenecek mi?
Hafta boyunca çeyrek, cuma günleri ise 5 altın bilezikle yarışmacılarının yüzünü güldüren Gelinim Mutfakta, 23 Mayıs Perşembe günü 309. Bölümünü tamamladı. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümüne Sevim Hanım’ın verdiği puanlar damga vurdu. Sevim Hanım, hafta finaline iki gün kala risk aldığını söyleyerek 5-1-1-1 verdi, mutfakta olay çıktı. Peki, Sevim Hanım’ın puanları gün dengesini nasıl değiştirdi, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 23 Mayıs 2019'da yayınlanan 308. Bölümünde Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri ‘otlu limonlu tavuk’ ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Günün en düşük puanını Güngör aldı, Güngör’ü 10 puanla Vahideh takip etti. Günün en yüksek puanlarını Gülcan ve Ezgi aldı. Çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.
GÜLCAN MI ELENDİ?
Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise Fatih Ürek'in elenen isim açıklaması damga vurdu. Ürek'in ağzından Gülcan isminin çıkması yarışma takipçilerini şaşırttı. Gülcan, Ezgi'den sonra en çok bilezik alan isimlerden biriydi.
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