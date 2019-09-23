Gelinim Mutfakta Pınar ve Emine Kaynana kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Pınar ve kaynanası Emine, hızlı bir giriş yaptıkları yarışmada dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın daha ilk gününden dobra sözleriyle tüm okları üzerine çeken Gelinim Mutfakta Pınar, diğer gelinler tarafından tepki gördü. Peki, Gelinim Mutfakta Pınar ve Emine Kaynana kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta Pınar ve Emine Kaynana, yarışmayı takip eden pek çok izleyicinin gündemindeki isim olmaya başladı. Stüdyoya girişleri, ilk cümleleri, açıklamaları olay olan Gelinim Mutfakta yarışmacıları Pınar ve Emine, pek çok kişinin araştırığı isim olmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Pınar ve Emine Kaynana kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
GELİNİM MUTFAKTA EMİNE KİMDİR?
Yarışmaya büyük geliniyle gelmek istediğini ve onu daha çok sevdiğini belirten Emine Kaynana, diğer yarışmacıların afallamasına neden oldu.
Emine Kaynana, İstanbul’dan yarışmaya dahil oldu. Tekirdağlı Manisalı olan Emine Kaynananın iki oğlu bir kızı vardır. Emine Kaynananın iki oğlu da evlidir.
GELİNİM MUTFAKTA PINAR KİMDİR?
Pınar ise İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Aslen Tekirdağlıdır. 10 yıllık evli olan Pınar'ın 2 oğlu vardır. 30 yaşında olan Pınar, ev hanımıdır.
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