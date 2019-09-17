Gelinim Mutfakta Dilek kimdir ve nereli?
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni isimleri arasında yer alan Dilek ve kaynanası Fatma, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eğlence ve gerilimin aynı anda yaşandığı yarışmada hayli iddialı olan Dilek, kayınvalidesi ile birlikte bu iddiasını ara ara yineliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Dilek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Gelinim Mutfakta yarışmasının önemli isimleri arasında yer alan Dilek, girdiği tartışmalar dolayısıyla hayli dikkat çekiyor. Peki, Gelinim Mutfakta Dilek kimdir ve kaç yaşında? İşte, Gelinim Mutfakta Dilek ve kaynanası hakkında bazı bilgiler
GELİNİM MUTFAKTA DİLEK KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Dilek, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak Adanalıdır. Kaynanası Fatma Hanım ise Bartın'lıdır.
5 yıllık evli olan Dilek 4 yaşında bir kızı var.
Fatma Hanımın 2 kızı bir oğlu var.
Dilek Akıncıoğlu'nun asıl mesleği spor eğitmenliği aynı zamanda yaşam koçluğu yapan Dilek 10 parmağında 10 marifet olduğunu söyledi.
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