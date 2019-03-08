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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.03.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 8 Mart tarihinde kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta 8 Mart tarihinde kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da bugünün ve haftanın birincisi sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. 8 Mart tarihinde yaptıkları yemeklerle birbirleriyle yarışan gelinler, ikram konusunda kriz yaşadı. Güneş isimli gelinin yemekleri yaptığı esnada kaynanalara ikramda bulunması, diğer gelinlerin tepkisini topladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da 8 Mart Cuma günü kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olup bileziklerin sahibi ve kimin elendiği hakkında bazı bilgiler

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olarak bileziklerin sahibi belli oldu. Çekişmeli bir haftanın son gününde gerilim dolu anlar yaşayan gelinler, bileziği hak etmek için mücadelelerini gerçekleştirdi. Yaptıkları menüler ve sergiledikleri tavırlara göre değerlendirilen gelinler, haftanın birincisi olabilmeki için gayret gösterdi. İşte, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim hakkında bilgiler

KİM BİRİNCİ OLDU?

En düşük puanı alan gelin 10 puan ile Gülcan ve Nergis oldu. Günün en yüksek puanı ve çeyrek altının sahibi gelin ise 14 puanla Güneş oldu. Ezgi ise 13 puanda kaldı. Böylece Güneş ikinci kez altın sahibi olmuş oldu.

KİM ELENDİ?

51. Hafta finalinde haftanın en düşük puanını alan Gülcan ve Nergis oldu. Haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim ise 52 puan ile Nergis oldu. Gülcan'ın puanı ise 57 puan oldu.

BİLEZİKLER KİME GİTTİ?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise 67 puan ile Güneş oldu.

Gelinim Mutfakta 255. Bölümde kaynanalar ve gelinler çocukluklarına döndüler ve anılarında kalan yarışmalarla tatlı bir rekabetin içine girdiler!

Kaynanalar, gelinlerin odasına girerek onlara yarışma teklif ettiler. Çocukluk zamanlarındaki oyunlar ile yarışacak olmanın mutluluğu ile gelinler bu teklifi kabul ettiler. İki taraf da yarışma alanındaki yerlerini aldılar. İlk yarışanlar Reyhan Hanım ve gelini ezgi oldu. Aralarında çuval yarışı yapan gelin kaynana izleyenlere eğlenceli anlar yaşattılar. Sonra sahneye Besime Hanım ve Gülcan çıktı. Onlar aralarında kaşıkla yumurta taşıma oyunu oynadılar. Gülderen Hanım ve gelini Güneş ise, el kızartmaca oynadılar. Son olarak Filiz Hanım ve gelini Nergis yoğurt içinde altın bulmaca oynadılar. Tüm oyunlar sonrasın gelinler kaynanaları 3-1 yenerek galip geldiler. Fatih Ürek gelinlere birincilik ödülünü pasta keserek verdi!

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