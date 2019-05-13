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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim oldu? Altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim oldu? Altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Gülcan, Ezgi, Güngör ve Ceren'in maharetlerini sergilediği Gelinim Mutfakta'nın 13 Mayıs tarihli yeni bölümünde gelinler kaynanalarından puan aldı. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gününün birincisi kim oldu? İşte, bugün yaşananlar ve detaylı bilgiler

Gelinim Mutfakta haftaya çok hızlı başladı. Eşsiz bir yemek yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alma peşinde olan gelinler, 13 Mayıs günü gerilim dolu anlar yaşadı. Gülcan'ın ağır sözlerle çevresine saldırması üzerine sunucu Fatih Ürek araya girdi. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs gün birincisi kim oldu? İşte, o detaylar

Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelin 7 puanla Güngör oldu. En düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanla Ezgi oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ceren oldu. Gülcan ise 11 puanda kaldı.

Böylece Ceren üçüncü çeyreğini aldı.

FATİH ÜREK, GÜLCAN'I SERT BİR DİLLE UYARDI

Gelinim Mutfakta 301. Bölümde Fatih Ürek, hem kendi kaynanası Besime Hanım, hem de diğer kaynanalara karşı saygısızca davrandığını düşündüğü Gülcan'ı sert bir dille uyardı!

Puanlama sırası Besime Hanımdaydı. Verdiği puanlar çok düşüktü ve 1 puan da Gülcan'a gidince olanlar oldu. Gülcan önce, haftanın ilk gününde bu kadar düşük puan vermesi yüzünden Besime Hanımı sert bir tavırla eleştirmeye başladı. Reyhan Hanımın düşük puan aldıktan sonra Gülcan'ın yemeği yapamadığını kabullenmesi gerektiğini söyleyince Gülcan daha da öfkelendi. Nesibe Hanım da onu eleştirmeye çalıştı; fakat, o da Gülcan'dan nasibini aldı. Sesi ve öfkeli tavrı devam eden Gülcan'ı, stüdyoya giren Fatih Bey uyardı. Yaşça kendisinden büyük kişilere karşı daha saygılı davranması gerektiğini ona hatırlattı...

60 BİLEZİĞİ KUTLADILAR

Ezgi, geçtiğimiz hafta tüm rakiplerini geride bırakarak 5 altın bileziği aldı. Toplamda 60 bileziğe ulaşan Ezgi, kaynanası Reyhan'ın kutlamasını önce şaşkınlıkla izledi, sonra o da katıldı. Reyhan Hanım, gelini Ezgi'den daha çok mutluydu. Konfeti patlatıp, pasta kesen Reyhan Hanım diğer gelinlere karşı nispet göbekleri attı. Onu izleyenler bu şovu gereksiz ve görgüsüzce buldu; fakat Reyhan Hanım, bu eleştirilere kulaklarını kapadı...

GELİNLERİN BUGÜNKÜ TARİFİ: RAMAZAN GÜVECİ NASIL YAPILIR?

Eti için;

500 gr dana kuşbaşı

1 adet soğan

3 adet yeşil biber

3 adet domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı tuz

Pilavı için;

1 su bardağı arpa şehriye

Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

2 çay kaşığı Tuz

Beşamel sosu için ;

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt tuz, karabiber

Üzeri için;

1 su bardağı Rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Eti için; önce tavaya kuşbaşı etimizi koyup suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

Sıvı yağ ekledikten sonra soğanları ve biberleri koyup iyice kavurun.

Üzerine kabuğu soyulmuş küçük doğranmış domatesleri ekleyip karabiber, pulbiber ve tuz ekledikten sonra pişmesini sağlayın.

Yarım çay bardağı kadar su koyup, suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavı için; önce Tencereye sıvı yağ ve tereyağımızı koyup şehriyelerimizi de ekledikten sonra rengi değişinceye kadar kavurun.

Tuz ve suyunu ekleyip yumuşayıp suyu çekene kadar pişirip demlenmesi için kenara alın.

Beşamel sosu için; tavaya tereyağımızı koyup erittikten sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve sütünü yavaş yavaş ekleyip boza kıvamına getirin.

Şayet koyu olursa süt ekleme yapabilirsiniz.

Tuz ve karabiber ekleyip altını kapatın.

Son olarak; demlenen ve pişen etlerimizi bir kabın içinde karıştırın. Sonra küçük güveç kaplarımıza eşit şekilde paylaştıralım.

Üzerlerine Beşamel sostan paylaştırıp rendelenmiş kaşar peyniri döktükten sonra 180°fırında üzeri kızarana kadar pişirin sıcak olarak servis edin.

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