Gel Konuşalım'da Hakan Ural neden yok?
Gel Konuşalım'da Hakan Ural neden yok sorusu, sabah saatlerinde programı izlemek üzere ekranlarını açan birçok seyircinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Gel Konuşalım'da Hakan Ural neden yok? İşte, Hakan Ural'ın programda neden olmadığı hakkında bazı bilgiler
Hakan Ural'ın Gel Konuşalım'da neden olmadığı hakkında bilgi, programın sunucularından Seray Sever tarafından açıklandı. Seray Sever, Hakan Ural'ın neden olmadığı hakkında İnstagram üzerinden çok sayıda soru geldiğini ifade etti. İşte, Seray Sever'in açıklamaları;
"Hakan Ural yarın sabah itibariyle sizlerle olacak. Bugün bir işi olduğu için gelemedi. Sizlere saygılarını ve sevgilerini gönderdi. Yarın burada olacak" açıklamasında bulundu.
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