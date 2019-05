Game of Thrones final bölümü ne zaman yayınlanacak? Tahta kim oturacak?

Fantastik HBO dizisi Game Of Thrones’ta sona yaklaşılıyor. George R. R. Martin’in kitaplarından uyarlanan Game Of Thrones’un ilk sezonu 2011 yılında yayınlanmıştı. Başından bu yana diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler şimdi final heyecanı yaşıyor. Aralarından kim gidecek, kim kalacak, ‘Taht’a kim oturacak? Tüm bu soruların yanıtları Game Of Thrones final bölümünde belli olacak. Peki, Game of Thrones final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Game Of Thrones final bölümüyle 19 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak. Heyecan dolu sahnelerin olacağı bölüm 1 saat 20 dakikadan oluşacak. Türkiye’de dizinin yeni bölümü aynı gün yani 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece Türkiye saati ile 04.00'te izlenebilecek.