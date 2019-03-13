Game Of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yeni fragman
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde ortalığı kasıp kavuran Game Of Thrones, geçtiğimiz haftalarda yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından yeni sezon tarihi ile merak konusu oldu. 8. sezon bölüm süresinin normale göre daha uzun olacağını önceki açıklamalarında belirten yapımcı kuruluş, bazı bölümlerin 80 dakikaya kadar çıkabileceğini ifade etti. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman hangi gün yayınlanacak? İşte, yeni sezona dair merak edilen bazı detaylar
Cersei'nin verdiği sözü tutmaması üzerine harekete geçen Jaime Lannister, henüz ne olduğunu tam olarak bilmediği Akgezenlerle savaşmak için Stark hanedanlığına yardım yolunda hareket etmektedir. Game Of Thrones'un 8. sezonunda Akgezenlerle büyük bir mücadele gerçekleştirecek olan Khalesi, Starklar ve Jaime ; bu büyük savaşın neticesinde kazanmak dışında kaybetmeyi de göze alacak. Peki, heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Game Of Thrones 8. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜ 14 NİSAN'DA
Yayımladığı fragmanlarda yeni sezon tarihine dair bilgiler veren yapımcı HBO, dizinin 14 Nisan tarihinde yayında olacağını resmi hesaplarında paylaştı. Dizinin alt yazılı versiyonu, 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece 04.00'da ülkemizde canlı izlenebilecek.
SON BÖLÜM HAKKINDA KÜÇÜK BİR ÖZET
Lannister'ların Stark ve Targaryen hanelerine verdiği ateşkes sözünü tutması gerektiğini düşünen Jamie Lannister, kuzeydeki Akgezen saldırısına karşı adamlarını hazırlamaktadır. Cersei'nin bu anlaşmanın aslında olmadığını, yalan söylediğini söylemesinin ardından tepki gösteren Jamie, hanesini terk ederek kuzeye doğru hareket etmeye başlamıştır. Diğer taraftan kuzeyde durumlar ciddi boyutlara ulaşmış ve Akgezenler ciddi ciddi saldırmaya başlamıştır.
GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI YAYINDA
Stark hanedanlığının içerisinde büyüyen ancak asla bir Stark olarak anılmayan Jon Snow, Game Of Thrones'un 8. sezon fragmanında ön plana çıkıyor. Ailenin hayatlarını kaybeden üyeleri, Edd Stark ve Catelyn Stark'ın, Jon Snow'a yönelik pişmanlıkları, fragmanda dikkat çeken detaylar oldu.
Sansa, Arya ve Jon Snow'un bir arada yer alması, üç karakterin dizinin yeni sezonunda güçlerini birleştireceğine işaret ediyor.
BÖLÜM SÜRELERİ UZAYACAK
Game of Thrones'un yayıncı kanalı HBO'dan yapılan açıklamaya göre toplam 6 bölümden oluşacak 8. sezon bölümlerinin maksimum süresi 80 dakika olacak. Buna göre bölüm bölüm süreler ise şöyle:
8. Sezon Bölüm 1: 54 dakika
8. Sezon Bölüm 2: 58 dakika
8. Sezon Bölüm 3: 60 dakika
8. Sezon Bölüm 4: 78 dakika
8. Sezon Bölüm 5: 80 dakika
8. Sezon Bölüm 6: 80 dakika
Game of Thrones'ta daha önce yalnızca bir kez 1 saat 20 dakikalık bölüm izlemiştik. Yedinci sezonun final bölümü olan The Dragon and the Wolf, 80 dakikalık uzunluğa sahipti.
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