Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanında 'Gece Kralı' sesleri!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı ile takipçilerinin karşısına çıktı. Akgezenlere karşı bir ittifak oluşturan Jon Snow ve Khallesi, çevrelerine binlerce asker toplamıştır. Amacı kuzeyi ele geçirmek ve Bran'i ortadan kaldırmak olan Akgezenler ise ele geçirdikleri Ejderhalarla büyük savaşın ağır basan tarafı olduklarını gözler önüne serecek. İşte, Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanından bazı detaylar
Game of Thrones heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk iki bölümde ikili diyalogları ön planda tutan dizi ekibi, bu bölümün ardından süreleri uzatarak 80 dakikaya çıkaracak. Dizinin yeni bölümünde ise savaşın ayak sesleri duyulmaya başlanacak. İşte, Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı ve merak edilen bazı detaylar
YENİ BÖLÜMDE GECE KRALI SESLERİ
Dizinin yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı cephe hazırlanmıştır. Artık yapılması gereken tek şey, savaşın kazananını belirlemek üzere harekete geçmektir.
BÖLÜM SÜRELERİ UZAYACAK
Game of Thrones'un yayıncı kanalı HBO'dan yapılan açıklamaya göre toplam 6 bölümden oluşacak 8. sezon bölümlerinin maksimum süresi 80 dakika olacak. Buna göre bölüm bölüm süreler ise şöyle:
8. Sezon Bölüm 1: 54 dakika
8. Sezon Bölüm 2: 58 dakika
8. Sezon Bölüm 3: 60 dakika
8. Sezon Bölüm 4: 78 dakika
8. Sezon Bölüm 5: 80 dakika
8. Sezon Bölüm 6: 80 dakika
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