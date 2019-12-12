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Televizyon
12.12.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Furkan Palalı'ya ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülü

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Furkan Palalı'ya ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülü

‘Benim Tatlı Yalanım’ dizisinde rol alan Furkan Palalı, Türkiye Başarı Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

Başrolünü üstlendiği ‘No 309’ ve ‘Benim Tatlı Yalanım’ dizileri İspanya’ya satılan oyuncu, “Rol aldığım son iki dizimin yurtdışına satılması mutluluk verici. No 309, 51 ülkede, Benim Tatlı Yalanım ise 26 ülkede yayınlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Toplamda 77 ülke. Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması; yine Türk oyuncuların farklı ülkelerde de tanınıyor olması gurur verici. Şu ana kadar gelen tepkiler de çok olumlu” dedi. 

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