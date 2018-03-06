Fi Çi final 2.fragmanı yayınlandı – Çi 10. bölüm ne zaman?

Fi Çi dizisinin final bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Kısa süre sonra yayınlanacak olan Çi 10. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Duru’nun boşanma açıklaması damga vurdu. Aylardır hayalini kurduğu Afife Jale rolüyle sahneye çıkacak olan Duru, basın mensuplarının karşısına çıkarak “Can Manay’dan boşanıyorum, sadece Duru Durulay olarak var olmak istiyorum. Hiçbir sıfat, hiçbir aidiyet olmaksızın.” açıklamasında bulunuyor.
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin final bölümü 9 Şubat Cuma günü yayınlanacak.
Dizinin yayınlanan son bölümünde Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken Özge hastanede aldığı haberle yıkıldı. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirdi. Başından beri annesiyle arası açık olduğu gözlenen Duru'nun ailesiyle ilgili bir dram ortaya çıktı. Duru'nun annesi onu çok küçük yaşta bırakıp gitmişti, üstelik ikinci eşinin bu durumdan haberi yoktu.
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