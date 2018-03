Fi 2. bölüm fragmanında Deniz ve Duru arasında dengeler değişiyor

Fi’nin yeni bölüm tanıtımında Can Manay, “Ben bu hayatta ne istiyorsam elde ettim!” sözleriyle iddiasını ortaya koyarken, Alara’nın gelişi Deniz ve Duru arasında dengeleri değiştiriyor. Kendi kararlarını vermek isteyen Duru’nun neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Fi 2. bölüm fragmanı.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fİ’nin ilk bölümünde, ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay’ın yolu, genç balerin Duru ile kesişir. Can, müzisyen sevgilisi Deniz’le beraber yaşayan Duru’nun muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülenir. Duru’nun nefes kesen gösterisinin damga vuracağı bölümde Can, Duru’nun kalbini kazanmaya karar verir. Amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Yaptığı bir oyunla Duru ve Deniz’in yaşamlarına güvenilir bir dost olarak sızmayı başarır. Can Manay, Duru ve Deniz için sınırlarını zorlayacaktır. Sorusuyla Can Manay’ı tedirgin eden gazeteci Özge ise kötü bir sürprizle karşılaşır.