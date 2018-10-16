Ferat Üngür kimdir nereli?
Ferat Üngür, O Ses Türkiye yarışmasında söylediği Türkü ile dikkatleri üzerine çekti. Takımların belli olduğu turda, seçtiği Türkü ve sesiyle jüri üyelerini etkileyen Ferat Üngür, biyografisi ile merak konusu oldu. Peki, Ferat Üngür kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ferat Üngür, O Ses Türkiye'de seslendirdiği Türkü ile dikkatleri üzerine topladı. Söylediği Türkü'yü stüdyodaki izleyiciler ve jüri üyelerinin talebiyle bir kez daha seslendiren Ferat Üngür, birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu.
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde eğitim almıştır. Türkü ve Rock müziklerini seslendiren Ferat Üngür, farklı türleri de söyleyebildiğini ifade etmiştir.
Ferat Üngür, sanatını bazı mekanlarda icra etmektedir.
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