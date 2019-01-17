Fenomenler ‘Çocuklar Duymasın’da
KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Çocuklar Duymasın”ın oyuncu kadrosuna sosyal medya fenomenleri Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç katıldı.
Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği dizide Doğa Konakoğlu, Element karakterine hayat verecek. Ufuk Meriç ise Element’in üvey kardeşi Ercüment olarak izleyici karşısına çıkacak.
Meltem’in (Pınar Altuğ) üniversite arkadaşının çocukları olan Element ve Ercüment’in komik hikâyeleri, diziyi daha da eğlenceli hale getirecek.
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