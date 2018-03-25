Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik teklifi şok etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriFazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik teklifi şok etti
GeriTelevizyon Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik teklifi şok etti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
25.03.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik teklifi şok etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik teklifi şok etti

Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası merakla araştırılmaya devam ediliyor. Son bölümde Sinan ile Hazan arasında geçen diyalog izleyicileri şoke etti. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde sanki hiçbir şey olmamış gibi Hazan'ın parmağına yüzüğü takan Sinan, yemek masasında olayın şahidi olan aile fertlerine de şoku yaşatmıştır. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümün ardından merakla araştırılan konunun detayları

Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı için vatandaşların araştırması devam ediyor. Dizinin son bölümünde Selin'in akıllarda soru işareti yaratacak hareketlerinin yanı sıra Sinan'ın Hazan'a yaptığı evlilik teklifi de öne çıkan konular arasında yer alacak. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylı bilgiler

Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden erişebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde; 

Fazilet, bir yandan Sinan’a bir yandan Hazım’a ikili oynayarak, Hazan’ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan’dan ayrılmaya kararlıdır. Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin’in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız’ı hedefine alır. Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır. Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin’le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan’ın verdiği karar Yağız’ı da Hazan’ı da gafil avlar. 

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı