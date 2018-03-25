Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik teklifi şok etti
Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası merakla araştırılmaya devam ediliyor. Son bölümde Sinan ile Hazan arasında geçen diyalog izleyicileri şoke etti. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde sanki hiçbir şey olmamış gibi Hazan'ın parmağına yüzüğü takan Sinan, yemek masasında olayın şahidi olan aile fertlerine de şoku yaşatmıştır. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümün ardından merakla araştırılan konunun detayları
Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı için vatandaşların araştırması devam ediyor. Dizinin son bölümünde Selin'in akıllarda soru işareti yaratacak hareketlerinin yanı sıra Sinan'ın Hazan'a yaptığı evlilik teklifi de öne çıkan konular arasında yer alacak. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylı bilgiler
Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden erişebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde;
Fazilet, bir yandan Sinan’a bir yandan Hazım’a ikili oynayarak, Hazan’ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan’dan ayrılmaya kararlıdır. Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin’in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız’ı hedefine alır. Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır. Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin’le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan’ın verdiği karar Yağız’ı da Hazan’ı da gafil avlar.
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