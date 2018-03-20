Fatih'in babası Sultan 2. Murad Han'ın hayatı..Sultan Murad kimdir?
Sultan 2. Murad, tarihe olan etkisi ile birçok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 yıl saltanatını sürdüren Sultan 2. Murad'ın çocukları arasında Fatih Sultan Mehmed başta olmak üzere beş oğlu ve dört de kızı yer almaktadır. Peki, Sultan Murad kimdir? İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin araştırılan ismi hakkında bazı bilgiler
Sultan 2. Murad, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde işlenen konu oldu. İzleyicilerin yakından takip ettiği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde ilk bölümde yer alan Sultan 2. Murad, tarihteki varlığıyla internet üzerinde sorgulanan kişi oldu. Peki, Sultan 2. Murad kimdir ve kaç çocuğu vardır?
Osmanlı padişahlarının altıncısı olan Sultan II. Murad Han, 1404 senesinde Amasya’da doğdu. Babası Sultan Çelebi Mehmed, annesi ise Dulkadırlı Süli Bey‘in kızı Emine Hatun‘dur. Ailesinin yanında ilk terbiye ve eğitimini tamamladıktan sonra devrin alimlerinden dersler aldı. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. 1415 yılında idarî ve askeri bilgileri öğrenip tecrübe kazanması ve devlet yönetimine hazırlanması gayesiyle lalası Yörgüç Paşa‘nın yanında Amasya sancakbeyliğine gönderildi.
Osmanlıların doğu sınırı idarî bakımdan son derece hassas bir bölgeydi. Burada Türkmen ve Moğol toplulukları yaşamakta olup bağımsız hareket etme arzuları yüksekti. Onları disiplin altına almak güçtü.
Bir yıl kadar bu işlerle uğraşan genç şehzade, 1417’de lalası Biçeroğlu Hamza Beyle beraber Cenevizlilerden Kafir Samsun’u aldı. Aynı yıl Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyanlarının patlak vermesi üzerine Ege bölgesine gönderildi. Vezir-i azam Bayezid Paşa ile beraber, tehlikeli bir vaziyet almış olan isyanların bastırılmasında büyük rol oynadı.
1421 yılında tahta çıkmış ve otuz yıl saltanat sürmüştür. Türbesi Bursa’da Muradiye mahallesinde yaptırmış olduğu camii yanındadır.
Kırk yedi yaşında iken vefat eden Sultan II. Murad Han, orta boylu, yassı burunlu, açık alınlı, kırmızıya mail ak benizli, koyu ela gözlü, kumral saçlı, hafif seyrek dişli, güler yüzlü, güzel ahlak sahibi, cömert ve iyilik sever hoş tabiatlı bir padişah idi. Altı oğlu ve dört kızı olmuştur.
Oğulları; Sultan büyük Ahmed, Sultan Alaaddin, Sultan Mehmed Han, Sultan Orhan, Sultan Hasan ve Sultan Küçük Ahmed‘dir. Büyük oğulları Sultan Ahmed ve Sultan Alaaddin bir biri ardınca Amasya sancak beylikleri sırasında vefat ederek Bursa’da defnedildiler. Sultan Orhan ile Sultan Hasan ise Edirne’de vefat eylemişler ve Tunca nehri kenarında Darülhadis yanında toprağa verilmişlerdir. Kızlarından Erhondu Hatun Yakub Beyle, Fatma Hatun Çandarlı İbrahim Paşanın oğlu Mahmud Çelebi ile,Şehzade Hatun ise beylerbeyi Sinan beyle evlenmişti. Babasının türbesine bitişik bir türbede yatan Hatice Hatun hakkında malumat yoktur.
DİZİDE 2. MURAD'I CANLANDIRAN TANER BİRSEL: 1959 yılında Manisa Akhisar'da dünyaya gelen Taner Birsel, 1976–1980 yıllarında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okudu. 1981 – 1985 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü. 1985'den beri görev yaptığı İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 40'dan fazla oyunda oynamıştır.
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