Fatih Ürek’in sürprizi Hüsniye Hanım’ı ağlattı
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta” yeni bölümü ile bugün ekrana geldi.
Gelinim Mutfakta'da bugün Fatih Ürek’in, Hüsniye Hanıma bir sürprizi vardı. Hüsniye Hanım’ın Almanya’da yaşayan oğlu, gelini ve torunları kendisine bir video göndermişti.
Hüsniye Hanım videoyu görünce hem çok şaşırdı hem de çok duygulandı. Gelen video karşında Hüsniye Hanım, Hatice Hanım ve Fatih Ürek çok mutlu oldu.
Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de.
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