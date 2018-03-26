Fatih Sultan Mehmed’in abisi Şehzade Alâaddin kimdir, nasıl öldü?
Fatih Sultan Mehmed'in abisi Şehzade Alâaddin'in kim olduğu birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde adı geçen Şehzade Alâaddin'in kişisel bilgileri ve nasıl öldüğü sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmed’in abisi Şehzade Alâaddin kimdir, nasıl öldü?
Şehzade Alâaddin Ali Çelebi, 1425 yılında Edirne doğmuştur. 6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğludur. Yörgüç Paşa'nın lalalığını üstlendiği şehzade 1437 ya da 1438 yılında Şadi Beyzâde Mahmut Şah'ın kızı Selmin Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilikten Selvi adında bir kızı dünyaya gelmiştir.
1440 yılında Amasya valisi olan şehzadenin bu dönemde hocası Hatipzâde Tâceddin İbrahim Efendi idi. 1441 yılında Yörgüç Paşa'nın ölümü üzerine yeni lalası Paşazâde Mehmet Efendi olmuştur. 1443 senesinde Bursa yakınlarında atını sürerken kaza neticesinde vefat etmiştir.
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