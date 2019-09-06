Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut'un acıklı hayat hikayesi
Fatih Bulut, ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ adlı şarkısıyla kısa sürede binlerce kişinin tanığı bir isim haline geldi. Başta oyuncu İrem Sak olmak üzere pek çok ismin destek olduğu ve şarkısını sosyal medyadan paylaştığı Fatih Bulut’un hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Fatih Bulut kimdir? İşte, Fatih Bulut'un acıklı hayat hikayesi
Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisinii kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.
Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı 12 milyonu aşkın izlenme aldı. Şarkı Türkiye Youtube trendlerinde en popüler şarkı olurken dünya listelerine de girdi. Sanatçılığın .ocukluk hayali olduğunu söyleyen Fatih Bulut, ilham kaynağının düğünlerde karşılaştığı insanlar olduğunu söyledi.
Çok Sevdim Yalan Oldu Şarkı Sözü
Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler
Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler
Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler
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