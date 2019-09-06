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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut'un acıklı hayat hikayesi

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Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut'un acıklı hayat hikayesi

Fatih Bulut, ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ adlı şarkısıyla kısa sürede binlerce kişinin tanığı bir isim haline geldi. Başta oyuncu İrem Sak olmak üzere pek çok ismin destek olduğu ve şarkısını sosyal medyadan paylaştığı Fatih Bulut’un hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Fatih Bulut kimdir? İşte, Fatih Bulut'un acıklı hayat hikayesi

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisinii kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı 12 milyonu aşkın izlenme aldı. Şarkı Türkiye Youtube trendlerinde en popüler şarkı olurken dünya listelerine de girdi. Sanatçılığın .ocukluk hayali olduğunu söyleyen Fatih Bulut, ilham kaynağının düğünlerde karşılaştığı insanlar olduğunu söyledi.

Çok Sevdim Yalan Oldu Şarkı Sözü

Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler

Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler

Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler

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