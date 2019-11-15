Exatlon yarışmacısı Öykü Berkan kimdir?
Genç YouTuber ve Instagram fenomeni Öykü Berkan, Exatlon Challenge’da yarışacak 18 isimden biri oldu. Öykü Berkan, vlog ve makyaj videolarıyla öne çıkıyor. Genç YouTuber iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Peki, Exatlon yarışmacısı Öykü Berkan kimdir?
Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Öykü Berkan hakkında bilgileri derledik:
YouTube kanalında paylaştığı videolar ve Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Berkan, 2001 yılında dünyaya geldi. Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey’in yazmış olduğu “Siyahın Buruk Tebessümü “ isimli kitap kapağının modeli olarak tanındı.
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