Exatlon yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir, kaç yaşında?
Buğra Kazancı, Exatlon Challenge’da yarışacak 18 isimden biri oldu. Beş Yıldır YouTube'da oyun içerikleri üreten Buğra Kazancı’nın hayatına dair bilgiler merak edildi. Peki, Exatlon yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir?
Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Buğra Kazancı’nın hayatına dair bilgileri derledik. Çocukken çok içine kapanık olduğunu dile getiren Buğra Kazancı, bu durumu babasının yanında çalışarak atlattığını ifade etti. Avrasya Üniversitesi grafik tasarım bölümünü bitiren Buğra Kazancı, oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı bulunmakta.
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